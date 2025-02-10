Организаторов благотворительных сборов обяжут регистрироваться на Госуслугах

Чтобы защитить пользователей интернета от мошенничества, в Госдуме хотят создать реестр физлиц-организаторов благотворительности.

В Госдуме предложили подготовить законопроект об обязательной регистрации через портал Госуслуги физлиц, которые собирают деньги на благотворительность. Это нужно, чтобы снизить риски мошенничества.

Заместитель председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко также предлагает установить требования к публичному сбору пожертвований в интернете и создать реестр физлиц-организаторов благотворительности. Об этом пишет ТАСС.

Тем, кто хочет организовать благотворительный сбор, нужно зарегистрироваться в реестре через Госуслуги, получить идентификационный номер и открыть отдельный банковский счет. При размещении объявлений в социальных сетях нужно указывать идентификационный номер, а также этот счет в банке.