При концессии на УСН нельзя применять ставку НДС 5%

Ни освобождение от НДС на УСН при низких доходах, ни льготные ставки 5% и 7% не работают при заключении концессионного соглашения.

Об этом сообщает Минфин в письме от 10.01.2025 № 03-07-11/461.

При совершении в рамках концессионного соглашения операций по реализации товаров (работ, услуг) обязанности налогоплательщика НДС возлагаются на концессионера. Он должен платить НДС по ставке 20% и может брать к вычету входящий НДС.

Особенностей для упрощенцев не предусмотрено.

Поэтому концессионеры на УСН также платят НДС 20% в рамках концессии. Применять ставку 5% они не могут.

Кстати, до 2025 года у концессионеров-упрощенцев была льгота по коммунальным объектам в населенных пунктах численностью до 100 тыс. человек. Но эту льготу с 2025 года убрали, предупреждают налоговики.

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