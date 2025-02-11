Инвестиционный вычет

Для регионального инвествычета по налогу на прибыль нужный код ОКВЭД не обязательно должен быть основным

Региональные власти могут устанавливать инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Он составляет до 90% стоимости ОС. В частности, такой вычет действует в Карелии. Но возникли вопросы по его применению.

В региональном законе приведен перечень видов деятельности, при которых можно применять вычет. Основной код ОКВЭД компании не входит в этот перечень, а дополнительные коды – входят.

ФНС в письме от 05.02.2025 № СД-4-3/1069@ сообщает, что не имеет значения – основной код или дополнительный. У такой компании есть право на инвествычет.

Но есть еще одна загвоздка – региональный Минфин дал разъяснение, что код должен быть именно основным.

Если местные налоговики будут ориентироваться на это разъяснение и откажут компании в вычете, компания может оспорить это решение через суд, предупреждает ФНС. Прецеденты есть. Аналогичный спор был в Саратовской области и его выиграла организация дело № А40-248146/2019).

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