Для регионального инвествычета по налогу на прибыль нужный код ОКВЭД не обязательно должен быть основным

Региональные власти могут устанавливать инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Он составляет до 90% стоимости ОС. В частности, такой вычет действует в Карелии. Но возникли вопросы по его применению.

В региональном законе приведен перечень видов деятельности, при которых можно применять вычет. Основной код ОКВЭД компании не входит в этот перечень, а дополнительные коды – входят.

ФНС в письме от 05.02.2025 № СД-4-3/1069@ сообщает, что не имеет значения – основной код или дополнительный. У такой компании есть право на инвествычет.

Но есть еще одна загвоздка – региональный Минфин дал разъяснение, что код должен быть именно основным.

Если местные налоговики будут ориентироваться на это разъяснение и откажут компании в вычете, компания может оспорить это решение через суд, предупреждает ФНС. Прецеденты есть. Аналогичный спор был в Саратовской области и его выиграла организация дело № А40-248146/2019).

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