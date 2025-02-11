Безвозмездная передача имущества не облагается налогом на прибыль

Передача имущества – это не доход. А значит налогом на прибыль не облагается.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.01.2025 № 03-03-06/1/879.

Доходом признается экономическая выгода. В целях налога на прибыль учитывают доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы.

Но передача имущества не является экономической выгодой для организации и не приводит к возникновению дохода.

Напомним, что безвозмездная передача имущества облагается НДС.

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