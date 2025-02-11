Выездных налоговых проверок стало меньше, но доначисления увеличились

В 2024 году налоговые доначисления бизнесу выросли почти до 310 млрд рублей. В основном это произошло за счет камеральных проверок, а не выездных.

За 10 месяцев 2024 года налоговики провели 3,3 тыс. выездных проверок, по их результатам предпринимателям доначислили почти 229 млрд рублей. Столько должен заплатить бизнес, у которого нашли нарушения по уплате отчислений в бюджет. Камеральных проверок за этот период было 40 млн, налоговики потребовали от бизнеса доплатить 80 млрд рублей. В сумме за 10 месяцев ФНС доначислила 309 млрд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику ФНС.

Для сравнения в 2023 году сумма была меньше: налоговая доначислила 300 млрд рублей за 10 месяцев, из которых 60 млрд пришлось на камеральные проверки, а 240 — на выездные. Однако в 2022 году общий объем доначислений составлял 593 млрд рублей.

В ФНС считают, что в 2024 году доначисления выросли больше за счет камеральных проверок. Это связывают с тем, что налоговики совершенствуют подходы к проверкам по документам, где в основе — приоритизация рисков. Главная задача инспекторов — оперативно пресечь уклонение от уплаты налогов.

«Выездная проверка — это одно из самых худших событий, какие могут случиться с бизнесом. Для очень многих компаний она заканчивается полным закрытием. И по большому счету выездная проверка не нужна никому — ни ФНС, ни налогоплательщику. Сейчас все сместилось к добровольной доплате и камеральным инспекциям», — объяснил налоговый консультант, член «Деловой России» Алексей Мошкин.

При камеральных проверках выше риск ошибочных решений налоговиков и их завышенных требований, считает адвокат по международному и налоговому праву Павел Мартынченко. Акты можно обжаловать, но тогда компания все равно понесет денежные затраты.