Как построить финансовую модель бизнеса на маркетплейсах? Смотрите видео!

Сделайте финансовую модель бизнеса на 2025 год, увеличьте его эффективность, а также приобретите новые навыки и повысьте свою ценность как специалиста.

Впереди новый финансовый год и сейчас надо сделать финансовую модель бизнеса на 2025 год. Вместе с экспертом разберем, какие шаги нужно пройти, чтобы сделать финансовую модель, при помощи которой можно найти ключевые точки бизнеса и увеличить чистую прибыль. Смотрите видеозапись вебинара!

В этом видео разберем:

Структура бизнеса и его цели.

Продавец на маркетплейсах: специфика работы.

Риски и преимущества, которые следует учесть.

Точки планирования и их взаимосвязь.

Проверка реалистичности финансовой модели.

Строим финансовую модель для продавца на маркетплейсах.

Бонус: таблица финансовой модели бизнеса продавца на маркетплейсах

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».