Как построить финансовую модель бизнеса на маркетплейсах? Смотрите видео!

Впереди новый финансовый год и сейчас надо сделать финансовую модель бизнеса на 2025 год. Вместе с экспертом разберем, какие шаги нужно пройти, чтобы сделать финансовую модель, при помощи которой можно найти ключевые точки бизнеса и увеличить чистую прибыль. Смотрите видеозапись вебинара!
В этом видео разберем:
Структура бизнеса и его цели.
Продавец на маркетплейсах: специфика работы.
Риски и преимущества, которые следует учесть.
Точки планирования и их взаимосвязь.
Проверка реалистичности финансовой модели.
Строим финансовую модель для продавца на маркетплейсах.
Бонус: таблица финансовой модели бизнеса продавца на маркетплейсах
Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
Начать дискуссию