Женщин, имеющих малолетних детей, станут меньше заключать под стражу

Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), направленный на гуманизацию мер пресечения для женщин с детьми.

Этот законопроект, который разработал Верховный суд, предлагает ограничить применение меры пресечения в виде заключения под стражу к подозреваемым и обвиняемым в преступлениях ненасильственного характера:

беременным;

женщинам, имеющим малолетних детей или детей-инвалидов;

лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Около полутора лет этот законопроект дорабатывался в Правительстве. По словам председателя комитета Павла Крашенинникова, его концепция, направленная на преступления средней тяжести, осталась без изменений. Основные депутатские поправки касались перечня преступлений средней тяжести и выведения из‑под действия законопроекта преступлений, связанных с госбезопасностью.

Кроме того, как сказал Крашенинников, кабмин добавил некоторые категории. Например — беременных, женщин, имеющих малолетних детей или детей-инвалидов и др. Он подчеркнул, в законопроекте прямо указано, что:

«…при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял решение. Такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания».

По мнению Крашенинникова, принятие законопроекта не только позволит уменьшить нагрузку на следственные изоляторы, уменьшив численность находящихся под стражей, защитит права граждан от нерадивых сотрудников, ведущих расследование, но и стимулирует следственные органы на ведение более тщательного расследования преступлений средней тяжести, не связанных с насилием.