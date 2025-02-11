ФНС не будет принимать электронные доверенности по формату версии 5.01

С 1 марта 2025 года налоговики перестанут принимать электронные доверенности в формате версии 5.01, которые подтверждают полномочия представителя налогоплательщика.
«Теперь налогоплательщики смогут направлять электронные доверенности, оформленные только по формату, версии 5.03», — сказано на сайте ФНС.
Формат 5.03 предоставит пользователям возможность создать электронную доверенность с правом последующего передоверия, а также по ней можно дать полномочия сразу нескольким представителям. Отправлять такие доверенности нужно через операторов электронного документооборота.
Также ФНС заканчивает тестировать программное обеспечение, которое работает с единой формой машиночитаемой доверенности. Единые МЧД будет можно отправлять через централизованную платформу распределенного реестра ФНС.
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