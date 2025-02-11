🍇 Для изюма нельзя применять ставку НДС 10%: почему

Для ставки НДС 10% надо ориентироваться на коды ОКПД2.

Разъяснение по этому поводу дает эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Компания поставляет изюм по госконтракту, в котором указан код КТРУ 01.25.19.190-00000029. Это соответствует коду ОКПД2 01.25.1 – ягоды и плоды растений вида Vaccinium, утверждает госзаказчик. По этому коду предусмотрена ставка НДС 10%.

Но применять ее нельзя, поясняет эксперт.

Дело в том, что по классификатору ОКПД2 код у изюма – 10.39.25.131 – виноград сушеный (изюм). Этот код не входит в перечень для НДС 10%, утвержденный постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.

Поэтому применять ставку НДС 10% на изюм нельзя.

Виноград не относится к категории ягод и плодов растений вида Vaccinium, по которым разрешена ставка НДС 10%.

Vaccinium – это род кустарников семейства вересковых, а виноград – вид кустарниковых лиан из рода Виноград. То есть это совершенно разные растения.

Поясним, КТРУ – это каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Он составлен на основе ОКПД2 – классификатора видов продукции.

Но в целях НДС 10% по постановлению № 908 значение имеют именно коды по ОКПД2.

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