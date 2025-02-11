Доход фермеров от сельского туризма может составить 250 млрд рублей в год

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин принял участие в работе круглого стола, посвященного вопросам развития агротуризма.

На этом мероприятии, организованном Торгово-промышленной палатой (ТПП) и Минсельхозом, сенатор подчеркнул, что сельский туризм имеет значительный потенциал и может стать не только драйвером развития сельских территорий, но и одним из локомотивов внутреннего туризма. «Пока его доля в общем объеме путешествий по России не превышает 1,5%. Но ситуация постепенно меняется», — отметил он.

Такой вид туризма, по мнению Сергея Митина, имеет свои плюсы в силу доступности для населения: «в России много районов для сельского туризма, не нужны дополнительные траты на покупку авиабилетов, оформление виз. Сельский туризм позволяет заняться традиционными для россиян рыбалкой, охотой, сбором грибов и ягод».

По его словам, проведена большая работа по совершенствованию законодательства.

«В прошлом году мы приняли закон, разрешающий фермерам размещать туристов в гостевых домах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше нельзя было официально оказывать услуги по временному размещению путешественников. А фермер, который занимается агротуризмом, сохранит статус сельхозпроизводителя. Также внесены изменения в Федеральный закон “О крестьянском (фермерском) хозяйстве”, которые определяют виды деятельности фермерского хозяйства. Мы дополнили Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства” нормами, связанными с сельским туризмом, как важным элементом комплексного развития сельских территорий», — проинформировал Сергей Митин.

В прошлом году Минсельхозом выделил 700 млн рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей, нацеленных на привлечение туристов.

Митин сообщил, что «в течение ближайших трех лет агротуризм может стать заметным трендом в российской индустрии отдыха, а количество сельских туристов вырастет до 7 млн человек в год. По некоторым оценкам, дополнительный доход фермеров от сельского туризма составит 250 млрд рублей в год – 5% от суммарного дохода крестьянских фермерских хозяйств».