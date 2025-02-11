💢 Расширят критерии добросовестного поведения, чтобы снижать присвоенную категорию риска

В Совете Федерации обсудили внедрение мер стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, а также критериев оценки добросовестности.

Председатель комиссии СФ по мониторингу законодательства о госконтроле (надзоре) и муниципальном контроле Вячеслав Тимченко заявил, что планируется предусмотреть возможность снижения категорий риска при соответствии критериям добросовестности.

Он отметил, что в федеральном законе о контроле заложены инструменты, позволяющие систему контроля сделать более гибкой и эффективной, обеспечивая постоянное снижение административной нагрузки.

«Задача законодателей совместно с контрольными органами и регулятором контрольной деятельности – Минэкономразвития России – проанализировать эти инструменты, выявляя недостатки и имеющиеся пробелы для последующего правового регулирования», — сказал Тимченко.

Он считает недооцененным институт стимулирования добросовестности хозяйствующих субъектов. В Концепции совершенствования КНД до 2026 г. указано, что контрольные органы должны расширять перечень сведений, характеризующих добросовестность контролируемых лиц, а для стимулирования добросовестного поведения — предусмотреть возможность снижения категорий риска при соответствии критериям добросовестности.

«В Концепции в качестве средства стимулирования добросовестного поведения для отдельных категорий объектов контроля предусмотрено внедрение рейтингования. По итогам рассмотрения Сводного доклада о контрольной деятельности за 2023 год Комиссией по мониторингу законодательства в сфере КНД в рекомендации регионам предлагалось опробовать такой механизм в пилотном режиме. Большинство из субъектов РФ выразили готовность участвовать в эксперименте», — рассказал сенатор.

Кроме того, Концепцией ставится задача развивать инструменты самообследования, стимулируя контролируемых лиц самостоятельно поддерживать высокий уровень соответствия обязательным требованиям. «Это должно быть простимулировано со стороны контрольных органов путем снижения присвоенной категории риска при успешном прохождении теста», — говорит Тимченко.

В конце 2024 г. в закон о госконтроле были внесены изменения, касающиеся расширения полномочий органов контроля по оценке добросовестности предпринимателей. Предусмотрено, что в целях применения мер стимулирования их добросовестности может присваиваться публичная оценка уровня соблюдения обязательных требований, если это предусмотрено положением о виде контроля.

«Изменение вектора контрольной деятельности с карательной на предупредительную требует более активно учитывать добросовестность при проведении контрольных мероприятий. При осуществлении отдельных видов контроля необходимо особенно тщательно соблюдать баланс между целями, с одной стороны — снижения административной нагрузки, а, с другой — интересами граждан», — подчеркнул Вячеслав Тимченко.

Директор Департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэка Александр Вдовин отметил, что «сейчас ведомство занимается, в том числе, включением новых критериев в свои положения. В течение года мы будем мониторить эту работу».

«Мы внимательно изучили международный опыт. У нашей страны есть шанс стать лидерами в этой сфере и привнести многое в технологии контроля», — считает Вдовин.

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова сообщила, что сейчас основная задача – донастроить систему поддержки добросовестного бизнеса.