Минэк перезапустил акцию для социальных предпринимателей по поиску сотрудников

Социальные предприниматели смогут бесплатно опубликовать два объявления о поиске сотрудника на портале hh.ru.

С 10 февраля 2025 года Минэкономразвития и сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru перезапустили акцию с поддержкой социальных предпринимателей. Они смогут бесплатно публиковать вакансии на портале. Акция действует уже третий год подряд.

«В условиях дефицита кадров особенно важно поддержать малый и средний бизнес, в том числе тех предпринимателей, которые ориентированы на решение социально значимых задач», — сказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Согласно условиям акции, социальные предприниматели могут бесплатно разместить две вакансии в категории «Стандарт» на 30 дней. Чтобы получить услугу, нужно обратиться в центр «Мой бизнес». За поддержкой в поиске сотрудника обратились бизнесмены из более чем 78 городов.

По данным на январь 2025 года в области социального предпринимательства трудятся свыше 60 тыс. работников. Лидируют по количеству занятых в этой сфере Московская область (8 094 человека) и Москва (2 992).