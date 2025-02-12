Счет-фактура нужен для НДС и не заменяет собой акт выполненных работ

Счет-фактура является документом, оформляемым наряду с платежным и первичным учетным документом. Он не заменяет собой акт выполненных работ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.01.2025 № 03-07-09/4132.

Счет-фактура — это документ, служащий основанием для принятия покупателем к вычету сумм НДС, предъявленных ему продавцом.

В счете-фактуре, в том числе, надо указывать реквизиты платежно-расчетного документа.

Для получения вычета по НДС, предъявленного продавцом, также нужны первичные документы, уточняет Минфин.

Подробнее о том, кто должен выставлять счета-фактуры и как их оформлять в 2025 году, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы обновили программу и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 10 900 рублей. Старт потока 15 февраля.