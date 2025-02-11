ЦБ утвердил 19 критериев для признания в РФ иностранных кредитных рейтинговых агентств

Банк России установил детальные требования к иностранным кредитным рейтинговым агентствам (КРА), чьи оценки могут использоваться в российском регулировании финансового сектора.

Регулятор определил критерии, которым должно соответствовать иностранное КРА, чтобы его рейтинги можно было использовать в нормативных актах и иных документах Банка России.

Признание иностранных рейтингов расширит возможности для свободного движения капитала и услуг на международном финансовом рынке, поясняет ЦБ.

Чтобы получить одобрение, иностранное КРА должно иметь опыт работы на рынке не меньше 5 лет и размер капитала не менее 50 млн в рублевом эквиваленте. Его методология содержит количественные и качественные оценки кредитоспособности, дает возможность проверки достоверности кредитных рейтингов, в том числе на основе исторических данных. Также такое агентство придерживается принципов корпоративного управления, соблюдает условия по раскрытию информации и не допускает конфликта интересов.

Рейтинги иностранных КРА, которые будут соответствовать данным критериям, ЦБ сможет применять в регулировании только в отношении зарубежных объектов рейтинга по международной шкале.