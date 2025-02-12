Проверьте с экспертом все параметры перед годовой отчетностью

Пора готовиться к составлению отчетности. При этом нужно не только провести инвентаризацию, но и проверить правильность записей в учете по новым ФСБУ. Используйте рекомендации эксперта, чтобы не допустить самые типичные ошибки в отчетности. Приходите на бесплатный вебинар «Новые ФСБУ: что проверить перед годовой отчетностью». Он состоится 13 февраля в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. Что важно учесть по итогам инвентаризации: старые и новые правила.
2. Стоимостной лимит основных средств и НМА: возможные ошибки.
3. Проверка элементов амортизации:
может ли ОС или НМА иметь нулевую балансовую стоимость;
в каких случаях необходимо определить ликвидационную стоимость;
как отразить последствия изменения элементов амортизации.
4. Проверка обесценения активов.
5. Проверка объектов учета аренды:
что включать или не включать в расчет обязательства по аренде, права пользования активом и чистые инвестиции в аренду;
срок аренды для целей бухгалтерского учета;
условия для упрощенного учета аренды арендатором и признания аренды операционной арендодателем.
6. Изменение отложенных налогов в связи с переходом с 2025 г. на новую ставку налога на прибыль.
Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Ждем вас на вебинаре 13 февраля в 11:00 мск!
Комментарии1
Не поняла фразу - "права пользования активом и чистых инвестиций в аренду;"