❗ Русский язык станет обязателен в коммерческих обозначениях, а в названиях компаний и брендов — нет

Этот документ касается использования в публичном пространстве русского языка как государственного языка Российской Федерации. Он был оперативно доработан с учетом поручений Президента.

Среди прочего он предлагает ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на этикетках и вывесках, в СМИ, в названиях жилых комплексов, поселков (кварталов, микрорайонов).

Вводится обязательное использование русского языка в коммерческих обозначениях (кроме фирменного наименования в его составе), а также при размещении информации (не рекламной), предназначенной для публичного ознакомления потребителей. Речь, в частности, о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах, используемом коммерческом обозначении.

«Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, “coffee”, “fresh”, “sale”, “shop”, “open” и т. п.», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Одновременно под действие закона не подпадут фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

«Законопроект важный. Государственный язык — основа национальной идентичности. К таким вопросам надо подходить взвешенно, понимая, как будут реализовываться нормы закона после его принятия», — говорил ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

Второе чтение состоится в конце февраля.

Пока в официальном тексте законопроекта стоит дата вступления в силу 01.01.2025. Но учитывая, что он оперативно дорабатывался, возможно, имеется в виду 1 января 2026 года.