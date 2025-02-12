Есть вопросы по новой отчетности? Разберем все на Всероссийской конференции «БухВесна-2025»

13 марта в Москве пройдет VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025», где выступит много экспертов по бухучету, налогам, аудиту и др. Одна из самых важных тем 2025 года — новая отчетность. На Конференции выступит эксперт, который знает об этом все! Приходите — ответим на все вопросы, чтобы вы работали в 2025 году без стресса.

Начиная с отчетности за 1 квартал 2025 года бухгалтеры должны будут сдавать декларации по НДС, налогу на прибыль, форму РСВ и др. по новым шаблонам. Чтобы вы справились со всем с первого раза, заполнили каждую форму правильно, не переживали о претензиях налоговой и дополнительных проверках, мы пригласили на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025» специалиста, который знает об отчетности все!

Надежда Смакова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения на практически примерах покажет, как работать с новой отчетностью, как заполнять формы для налоговой и СФР, расскажет о частых ошибках и возможных трудностях. Во время выступления вы сможете задать вопросы по теме, посоветоваться с экспертом, чтобы уверенно работать в 2025 году.

Мероприятие пройдет 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А. Это событие, которого ждут все бухгалтеры страны — не пропустите!

В программе Конференции будет еще много полезной и актуальной информации для бухгалтеров:

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.

Топ-5 опасных схем налоговой оптимизации.

Проверки бизнеса по работе с самозанятыми и ИП: переквалификация договоров в трудовые.

«Клерк» пригласил лучших экспертов в области налогообложения и бухучета, которые помогут вам быстрее адаптироваться к изменениям, и без стресса и ошибок справляться с новыми задачами.

Мероприятие будет с рассадкой вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места!

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Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.