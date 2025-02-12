⏰ Нормативка во исполнение решений КС РФ будет вступать в силу максимально быстро

Члены комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности поддержали концепцию сенаторского законопроекта, направленного на сокращение сроков вступления в силу решений Конституционного Суда РФ и защиту прав и законных интересов граждан.

Об этом сообщает сайт Совфеда.

Согласно законопроекту, в перечисленный в федеральном законе «Об обязательных требованиях в РФ» перечень нормативных правовых актов, к которым не применяется требование о сроках их вступления в силу, включат документы, направленные на исполнение решений Конституционного суда. То есть они станут вступать в действие максимально быстро.

Сейчас нормативные акты, которые содержат требования к бизнесу, должны вступать в силу с 1 марта и с 1 сентября, но не раньше чем по истечении 90 дней после официального опубликования соответствующего акта, если иное не установлено ФЗ, Указом Президента или международным договором РФ, предусматривающими установление обязательных требований. Даже если они направлены на устранение неточностей и нарушений, выявленных КС РФ.

Законопроект отменит такой отложенный срок вступления в силу.

Он начнет действовать сразу со дня его официального опубликования.