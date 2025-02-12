Центробанк нашел больше 5 тысяч финансовых пирамид. Есть и криптопроекты

В 2024 году Центробанк обнаружил свыше 9 тыс. финансовых пирамид и других компаний с признаками нелегальной деятельности в сфере финансов. По сравнению с 2023 годом, показатель вырос почти в 1,6 раза.

Специалисты выявили больше 5 тыс. финансовых пирамид, почти 2 тыс. нелегальных участников рынка ценных бумаг и 1,5 тыс. черных кредиторов. Число нелегальных организаций увеличилось за счет интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений.

«Псевдоинвестиционные схемы — одна из тенденций последних лет. Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и выгодную покупку акций», — сказано на сайте ЦБ.

Регулятор публикует на сайте список нелегалов в сфере финансов, чтобы оперативно предупреждать россиян об их деятельности. С помощью ЦБ заблокировали свыше 17 тыс. интернет-ресурсов, возбудили 650 административных дел и приняли 1,2 тыс. других мер реагирования.