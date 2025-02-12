❌ С подачи ФНС и правоохранителей перестанут возвращать авансовые платежи за услуги связи

Комитет Совета Федерации по экономической политике одобрил законопроект с изменениями в федеральный закон «О связи» в части авансовых платежей за услуги связи.

Согласно проекту кабмина об уточнении оплаты услуг связи, оператора подвижной радиотелефонной связи (проще говоря — мобильной) обяжут в случае получения им постановления ФНС или правоохранительных органов о приостановлении операций с авансовыми платежами за связь или о наложении ареста на такие платежи прекратить возврат внесенных авансов.

Это позволит бороться с неплательщиками и телефонными мошенниками.

В целом, документ направлен на повышение оперативности и эффективности противодействия преступлениям, связанным с хищением и выводом денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, говорят в Совфеде.

Закон начнет действовать 1 сентября 2025 года.