ФНС начнет передавать данные с ККТ в Росстат

Чтобы минимизировать человеческий фактор при фиксации цен, информация с касс будет поступать сразу в Росстат.

Росстат начнет сотрудничать с ФНС для получения статистической информации о ценах и покупках россиян.

Сведения будут получены с контрольно-кассовой техники (ККТ) в деперсонифицированном виде. Ведомству нужны данные о ценах, наименованиях организаций и адреса торговли. Об этом говорится на портале проектов нормативных правовых актов.

«Правовое регулирование, предусмотренное законопроектом, направлено

‎на совершенствование межведомственного информационного взаимодействия между ФНС России и Росстатом, которое позволит использовать данные контрольно-кассовой техники для формирования официальной статистической информации о потребительских ценах и индексах потребительских цен», — сказано в пояснительной записке.

Информация, полученная от ФНС, позволит Росстату минимизировать ручной труд и человеческий фактор в процессе фиксации цен, увеличить репрезентативность выборок и масштаб, использовать объемы продаж из чеков как дополнительный источник для определения удельного веса товаров или услуг.