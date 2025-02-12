ФНС начнет передавать данные с ККТ в Росстат

Росстат начнет сотрудничать с ФНС для получения статистической информации о ценах и покупках россиян.
Сведения будут получены с контрольно-кассовой техники (ККТ) в деперсонифицированном виде. Ведомству нужны данные о ценах, наименованиях организаций и адреса торговли. Об этом говорится на портале проектов нормативных правовых актов.
«Правовое регулирование, предусмотренное законопроектом, направлено
на совершенствование межведомственного информационного взаимодействия между ФНС России и Росстатом, которое позволит использовать данные контрольно-кассовой техники для формирования официальной статистической информации о потребительских ценах и индексах потребительских цен», — сказано в пояснительной записке.
Информация, полученная от ФНС, позволит Росстату минимизировать ручной труд и человеческий фактор в процессе фиксации цен, увеличить репрезентативность выборок и масштаб, использовать объемы продаж из чеков как дополнительный источник для определения удельного веса товаров или услуг.
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