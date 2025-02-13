УСН

Когда можно снова перейти на УСН при утрате права на этот режим

Вновь перейти на УСН возможно не ранее чем через один год после утраты права на применение упрощенки.

Налоговики приводят пример:

  • Организация лишилась права применять УСН с 1 апреля 2025 года.

  • Вернуться на УСН возможно не ранее 1 января 2027 года.

Утрата права на УСН будет, если доходы превысили 450 млн рублей или допущено несоответствие условиям применения УСН.

При этом в ФНС необходимо представить сообщение по форме № 26.2-2.

Просто так по своему желанию отказаться от УСН в середине года нельзя, поясняют налоговики.

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