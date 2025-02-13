Пособие по безработице выросло до 15 тыс. рублей

С 1 февраля 2025 года для пособия по безработице установлен коэффициент индексации 1,095.

Таким образом, с 01.02.2025 установлены такие размеры пособия:

минимальное пособие по безработице – 1 764 рубля ;

максимальное пособие по безработице в первом 3-месячном периоде выплаты (а также гражданам предпенсионного возраста, детям-сиротам) – 15 044 рубля ;

максимальное пособие по безработице во втором 3-месячном периоде выплаты – 5 880 рублей.

Там, где действуют районные коэффициенты (Крайний Север и т. д.) пособие увеличивается на районный коэффициент.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 29.01.2025 № 16-3/10/В-1252.