Пособие по безработице выросло до 15 тыс. рублей

Таким образом, с 01.02.2025 установлены такие размеры пособия:
минимальное пособие по безработице – 1 764 рубля;
максимальное пособие по безработице в первом 3-месячном периоде выплаты (а также гражданам предпенсионного возраста, детям-сиротам) – 15 044 рубля;
максимальное пособие по безработице во втором 3-месячном периоде выплаты – 5 880 рублей.
Там, где действуют районные коэффициенты (Крайний Север и т. д.) пособие увеличивается на районный коэффициент.
Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 29.01.2025 № 16-3/10/В-1252.
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