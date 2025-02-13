Налог на прибыль в федеральный бюджет можно уменьшить на вычет

С 2025 года действует новый инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль – федеральный. Он введен в дополнение к региональному.

Параметры применения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) установлены постановлением Правительства от 28.11.2024 № 1638.

ФИНВ предусмотрен по налогу на прибыль, который уплачивают в федеральный бюджет по ставке 8%.

Применять ФИНВ могут организации, основной вид деятельности которых включен в перечень из постановления № 1638. Это общепит, гостиницы, ИТ-компании, обрабатывающее производство (кроме производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий).

Величина ФИНВ составляет 3% от сумм расходов, формирующих первоначальную стоимость определенных ОС и НМА, или величины изменения первоначальной стоимости таких ОС и НМА, кроме расходов на частичную ликвидацию.

Такое разъяснение дает региональное УФНС.

ФИНВ не применяется к объектам ОС и НМА, при формировании первоначальной стоимости которых расходы учитываются с применением повышающего коэффициента.

Вычет применяется в том налоговом (отчетном) периоде, в котором ОС и НМА введены в эксплуатацию или изменена их первоначальная стоимость.

Неиспользованную сумму вычета можно учесть в последующих 10 налоговых периодах.

В результате уменьшения сумма налога (авансового платежа) в федеральный бюджет не может быть ниже суммы налога, исчисленной по ставке 3%.

Если объект основных средств и нематериальных активов, по которому применен вычет, реализован ранее 5 лет с ввода в эксплуатацию и до окончания срока его полезного использования, то сумму налога, который не был уплачен из-за вычета, придется восстановить и доплатить вместе с пенями.

Если реализация либо иное выбытие основных средств и нематериальных активов произошли по истечении срока их полезного использования, восстанавливать налог не требуется.

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