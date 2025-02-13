Депутаты предложили Центробанку согласовывать решения по ключевой ставке с Госдумой

Новый законопроект определил два условия, при которых Центробанк могут обязать согласовывать изменение ключевой ставки.

В Госдуме предложили согласовывать изменения ключевой ставки с депутатами. Такой законопроект внесут в ГД 13 февраля 2025 года.

По мнению авторов инициативы, эти изменения позволят снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений Центробанка на экономику и не допустить резких изменений процентной ставки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова.

«Предлагаемая инициатива создаст дополнительный механизм подотчетности за действиями Банка России в целях учета мнений различных групп участников экономической системы. При этом согласование (одобрение) будет необходимо только для значительных изменений, превышающих установленный порог, что обеспечивает баланс между оперативностью регулирования и необходимостью предотвратить неоправданное давление на рынок», — сказано в документах.

Сергей Миронов добавил, что в законопроекте будет два условия, при которых изменение ключевой ставки нужно согласовывать с Госдумой:

если ставка повышается более чем на 100 базисных пунктов ;

если рост ставки превышает полуторное значение инфляции за предыдущий год.

Следующее заседание по ключевой ставке состоится 14 февраля 2025 года.