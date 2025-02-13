💵 Доллар упал ниже 90 рублей

После разговора президента США с Владимиром Путиным рубль начал укреплять свои позиции.

13 февраля 2025 года курс доллара на торгах биржи Forex снизился до 90 рублей. С утра цена на американскую валюту падала с 94,7 до 90,8 рублей. По межбанковскому курсу доллар в 10:33 мск стоил уже 89,5 рублей.

Стоимость евро на Forex составляет 93,8 рубля, тогда как в начале дня валюта торговалась за 98,09 рублей.

Рубль начал укрепляться после телефонного разговора президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, которые обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, а также вопросы, связанные с энергетикой и другими сферами.