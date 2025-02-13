💵 Доллар упал ниже 90 рублей

13 февраля 2025 года курс доллара на торгах биржи Forex снизился до 90 рублей. С утра цена на американскую валюту падала с 94,7 до 90,8 рублей. По межбанковскому курсу доллар в 10:33 мск стоил уже 89,5 рублей.
Стоимость евро на Forex составляет 93,8 рубля, тогда как в начале дня валюта торговалась за 98,09 рублей.
Рубль начал укрепляться после телефонного разговора президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, которые обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, а также вопросы, связанные с энергетикой и другими сферами.
Комментарии4
Вот это позвонили!
Интересно сколько стОит телефонный разговор отседа тудема за 1,5 часа?
Урсула тоже звонила??
Чёто не особо вдохновляет пока.
На полном серьезе страна обсуждает зависимость своей валюты от телефонного звонка. Империи они такие.
Вроде как ихнюю обсуждали!
Хотя... этот вопрос здесь постоянен: для кого своё, для другого - ихнее