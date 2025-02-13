📦 Торговые центры хотят сотрудничать с пунктами выдачи заказов и ввести спорное ограничение-запрет. Мнение эксперта

Владельцы ПВЗ получат скидки на аренду, если откроют точку именно в ТЦ. Однако у других ПВЗ будет ограничение по доставке крупногабаритных и дорогостоящих товаров.

Отраслевая организация «Союз Торговых Центров: Россия, Беларусь, Казахстан» предложила маркетплейсам работать вместе. Площадки смогут открывать ПВЗ в торговых центрах по сниженной стоимости аренды, проводить совместные акции и вести общую аналитику.

Идею разослали главам крупнейших российских маркетплейсов — Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», AliExpress Россия, «Магнит Маркет» и Lamoda. Об этом пишет Forbes.

В таком партнерстве для ПВЗ, которые не в ТЦ, будет только одно ограничение — им нельзя оказывать услуги по доставке дорогостоящих товаров, крупногабаритных, требующих специальных условий хранения или перевозки, а также проверки или настройки при получении.

«Если ближайший ПВЗ находится в радиусе 5 км в торговом центре, доставка [таких товаров] осуществляется только через него, что увеличивает посещаемость ТЦ и обеспечивает маркетплейсу надежную инфраструктуру для выдачи заказов», — сказано в обращении.

Владельцы ПВЗ не считают идею успешной, поскольку пункты — это то, что близко к дому. Они организованы так, чтобы покупатели могли забрать заказ по пути с работы или во время прогулки с детьми. Мало кто пойдет за заказом в ТЦ вместо привычного маршрута.

Кроме того, владелец около 300 пунктов в России Павел Чатулов считает, что ограничения на размещение ПВЗ в 5 км от ТЦ сделают офлайн-магазины монополистами в небольших населенных пунктах. Конкуренция будет искусственно ограничена.

Свою позицию для «Клерка» изложила председатель ФОСТ, и. о. исполнительного директора АУРЭК Евгения Черницкая:

«Безусловно, современная модель потребления предполагает появление новых, гибридных форматов обслуживания покупателей. Для ТРЦ плюсы от сотрудничества с маркетплейсами понятны: покупатели маркетплейсов будут создавать дополнительный трафик для офлайн-торговли, особенно, если ПВЗ будет расположен в глубине торгового центра. Для e-com, в частности, партнеров маркетплейсов, преимущества менее очевидны.

Важно понимать, что сама модель ПВЗ предполагает получение заказов в шаговой доступности. Будут ли готовы клиенты менять привычный “покупательский маршрут” ─ большой вопрос. Предложение о запрете доставки некоторых товаров в ПВЗ в радиусе пяти километров от ТРЦ, может оказать существенное негативное влияние на развитие всей электронной торговли. Это не только ущемляет права малого и среднего бизнеса, но и существенно снижает удобство для клиентов маркетплейсов. Что может привести к снижению числа заказов, как следствие — падению доходов предпринимателей».