IT-специалисты смогут подтвердить свои компетенции

С 31 мая 2025 года IT-специалисты получат доступ к платформе подтверждения своих компетенций. Для получения сертификата нужно пройти тесты и выполнить задания.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 11 февраля 2025 года № 130. Согласно документу, с 14 февраля 2025 года начнется эксперимент по внедрению системы добровольного подтверждения компетенций для разработчиков программного обеспечения. Он пройдет до 31 декабря 2026 года.

В эксперименте будут участвовать компании-работодатели, образовательные учреждения и другие организации, которые хотят подобрать грамотного программиста и оценить уровень действующих сотрудников.

«С 31 мая 2025 года любой желающий, независимо от уровня образования, сможет пройти тесты и выполнить практические задания. В этом году на платформе планируется разместить материалы по 21 направлению (Python, Java, Git и др.)», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Если специалист успешно пройдет испытания, то в его личном кабинете на Госуслугах появится сертификат. Он действует один год, затем тесты придется проходить заново.

Оператора эксперимента выберет президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию на конкурсной основе до 31 марта 2025 года.