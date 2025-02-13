Открываем запись на новый курс профпереподготовки «Упрощенная система налогообложения–2025: с нуля до профи»

В новом курсе более 150 видеоуроков, шаблоны и инструкции, которые помогут вам с нуля разобраться во всех нюансах работы на УСН: от бухучета и документооборота до найма сотрудников и налоговой оптимизации. После обучения вы будете легко справляться даже с самыми трудными задачами упрощенцев — заполнять декларацию по УСН и проходить любые проверки.

С 1 января 2025 года жизнь упрощенцев перевернулась на 180 градусов. Теперь большинство из них — плательщики НДС. Они заполняют новую форму декларации, иначе рассчитывают страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, ведут учет по новыми ФСБУ. Чтобы охватить все важные нюансы в работе бухгалтера на УСН, мы записали новый курс профессиональной переподготовки «Упрощенная система налогообложения–2025: с нуля до профи».

В новой программе более 150 уроков, на которых мы подробно разбираем главные аспекты работы на УСН:

ведение бухгалтерского и налогового учета;

подготовка и сдача отчетности;

наем, увольнение, расчеты с работниками и самозанятыми;

кассовый учет и онлайн-кассы;

работа в программе 1С:Предприятие 8.3 и т. д.

В последнее время налоговики стали чаще придираться к компаниям на УСН, подозревая бизнес в дроблении. На новом курсе вы узнаете, по каким маркерам ФНС отслеживает потенциальных мошенников, как не оказаться под прицелом налоговой и избежать неприятностей.

В чем преимущество курса профпереподготовки

Это большой курс профпереподготовки, для которого мы записали более 150 видеоуроков, составили конспекты, современные инструкции с иллюстрациями и скриншотами, чтобы вы всегда могли вернуться к нужной теме и повторить то, что уже прошли.

Программа ориентирована на практику, поэтому все знания, которыми будут делиться наши эксперты, вы сразу будете отрабатывать на реальных задачах.

На протяжении всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, а на регулярных онлайн-встречах с преподавателями вы сможете обсуждать ситуации, с которыми столкнулись уже на практике.

Чему вы научитесь

Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать с онлайн-кассами, вести учет по новым ФСБУ.

Научитесь настраивать программу под НДС и вести учет в 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

До 14 февраля вы можете купить новый курс за 11 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт потока 21 февраля.

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