👔 Госдума изменит правила работы совета директоров

При наступлении определенных обстоятельств члены совета директоров могут считаться выбывшими. Их голоса перестанут учитывать.

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, в котором определили причины выбытия членов совета директоров акционерных обществ.

В поправках перечислены обязательства, при наступлении которых представители совета директоров будут считаться досрочно сложившими полномочия. Это:

смерть;

банкротство;

дисквалификация;

недееспособность;

привлечение к субсидиарной ответственности;

запрет занимать определенные должности;

отказ от полномочий.

Если совет директоров сохраняет кворум после выбытия его члена, то он продолжит работать. Если нет — придется провести общее собрание акционеров и доизбрать людей взамен выбывших.

В 2022 году компании столкнулись с массовым выбытием членов совета директоров, которые представляли недружественные государства иди находились под давлением, что поставило под серьезные риски работу организаций.

Ко второму чтению депутаты дополнят проект механизмом информирования заинтересованных лиц о досрочном прекращении полномочий. В частности, компании будут обязаны раскрывать такие сведения.