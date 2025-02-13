👔 Госдума изменит правила работы совета директоров

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, в котором определили причины выбытия членов совета директоров акционерных обществ.
В поправках перечислены обязательства, при наступлении которых представители совета директоров будут считаться досрочно сложившими полномочия. Это:
смерть;
банкротство;
дисквалификация;
недееспособность;
привлечение к субсидиарной ответственности;
запрет занимать определенные должности;
отказ от полномочий.
Если совет директоров сохраняет кворум после выбытия его члена, то он продолжит работать. Если нет — придется провести общее собрание акционеров и доизбрать людей взамен выбывших.
В 2022 году компании столкнулись с массовым выбытием членов совета директоров, которые представляли недружественные государства иди находились под давлением, что поставило под серьезные риски работу организаций.
Ко второму чтению депутаты дополнят проект механизмом информирования заинтересованных лиц о досрочном прекращении полномочий. В частности, компании будут обязаны раскрывать такие сведения.
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