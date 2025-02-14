❗ Ставка НДС 10% на картофель сохранится, даже если его помыть

Не только грязный картофель облагается льготной ставкой НДС 10%, и мытый.

Разъяснение дает Минфин в письме от 19.11.2024 № 03-07-07/114433.

Картофель есть в перечне продовольственных товаров, облагаемых по ставке НДС 20%. Этот перечень утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.

При этом чистка овощей (мытье) не является переработкой (обработкой).

Переработка (обработка) – это тепловая обработка (кроме замораживания и охлаждения), копчение, консервирование, созревание, сквашивание, посол, сушка, маринование, концентрирование, экстракция, экструзия или сочетание этих процессов.

Таким образом, чистый картофель по-прежнему идет под тем же колом ОКПД2, для которого действует льгота по НДС.

Кстати, ранее Минфин утверждал, что если овощи почистить, то ставка НДС будет уже не 10%, а 20%.

В письмах от 13.09.2022 № 03-07-11/88517, от 19.01.2022 № 03-07-07/2570 ведомство утверждает, что очищенные овощи – это продукция переработки. Поэтому для них действует ставка 20%.

Теперь же Минфин говорит, что очистка — это не переработка.

Между тем в письмах от 2022 года речь однозначно идет об овощах, очищенных от кожуры, а в письме от 2024 года очистка упоминается с уточнением про мытье.

Подробнее о том, кому положены льготы по НДС в 2025 году и как их получить, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы научитесь вести книги покупок и продаж, оформлять счета-фактуры и работать с НДС на ОСНО и УСН. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 7 900 рублей. Старт потока 15 февраля.