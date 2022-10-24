🍑 Только неочищенные овощи облагаются НДС 10%

Об этом нюансе рассказал Минфин в письме от 13.09.2022 № 03-07-11/88517.

В общем случае овощи облагаются НДС по ставке 10% как продовольственные товары. Есть перечень таких товаров (постановление Правительства от 31.12.2004 № 908).

Но в этом перечне нет очищенных овощей. По мнению Минфина, такие овощи — и не овощи вовсе для целей НДС 10%.

Это продукция переработки. Поэтому для очищенных овощей действует ставка 20%.

Таким образом, если с картофеля, лука, моркови и свеклы снять кожуру, то НДС по ним вырастет вдвое — с 10 до 20 %.

Снижать ставку для таких продуктов не будут. Для покупателей цена все равно не изменится, потому что ее диктует рынок.

Ранее аналогичное разъяснение по ставке НДС на овощи Минфин давал в письме от 19.01.2022 № 03-07-07/2570.