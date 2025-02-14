Как изменились стандартные вычеты на детей с 2025 года

С 2025 года увеличены размеры стандартных налоговых вычетов и лимит доходов, до достижения которого они предоставляются.

Теперь вычет на второго ребенка предоставляется в размере 2 800 рублей в месяц (вместо 1 400 рублей), а на третьего и каждого последующего – 6 000 рублей в месяц (вместо 3 000 рублей).

Также с 6 тыс. до 12 тыс. рублей увеличен вычет родителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, ребенка-инвалида, если ребенок до 18 лет или студент-очник до 24 лет, если он инвалид I или II групп.

Если ребенок или подопечный признан судом недееспособным, вычет предоставляется независимо от его возраста.

Единственный родитель (приемный родитель, усыновитель, опекун, попечитель), не состоящий в зарегистрированном браке, имеет право на вычет в двойном размере.

Вычет предоставляется ежемесячно до тех пор, пока доход не достигнет 450 тыс. рублей (до 01.01.2025 – 350 тыс. руб.). С месяца, в котором доход превысит эту сумму, вычет не предоставляется.

Если человек работает одновременно у нескольких работодателей, вычет по его выбору может быть предоставлен только у одного работодателя, утверждает региональное УФНС.

С 01.01.2025 стандартный вычет на детей предоставляется налоговым агентом-работодателем автоматически при наличии соответствующих сведений. Заявление подавать для этого не требуется.

Если вычет получается впервые, то необходимо представить подтверждающие документы: о возрасте ребенка, прохождении обучения, группе или категории инвалидности, недееспособности.

Если в течение года стандартные вычеты были предоставлены одним или несколькими налоговыми агентами в большем размере, чем следует по нормам НК, по окончании года ФНС проведет перерасчет. Сумма НДФЛ к доплате будет включена в налоговое уведомление.

С 1 января работодатели также должны предоставлять вычеты сотрудникам, сдавшим ГТО, по-новому рассчитывать НДФЛ, страховые взносы и больничные в 2025 году. Правильно работать с учетом всех изменений, научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы обновили программу и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС, а также все актуальные формы отчетности. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 10 900 рублей. Старт потока 15 февраля.