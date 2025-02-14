За допработу должны платить доплату, а не премию

Ситуация: сотруднику поручили дополнительную работу. За увеличенный объем работы предусматривается ежемесячная премия. Но это неправильно. Должна быть доплата, а не премия.

Об этом сообщает Роструд в письме от 27.12.2024 № ПГ/26659-6-1.

Виды дополнительной работы:

совмещение должностей – выполнение допработы по другой должности;

расширение зон обслуживания, увеличение объема работ – выполнение допработы по такой же должности;

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей работы – это выполнение допработы как по другой, так и по такой же должности, если обычно такую работу выполняет другой работник.

При совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника производится доплата.

Выплата единовременной премии при увеличении объема работы не основана на нормах трудового законодательства.

То есть за допработу надо платить именно доплату, а не премию.

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