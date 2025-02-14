Индексация пенсий

Пожилые начали искать работу после индексации пенсий

Спрос на сотрудников пенсионного возраста вырос в два раза. Почти 500 тысяч россиян старше 61 года ищут работу.

В 2024 году число соискателей пожилого и предпенсионного возраста выросло на 13%, до 2,9 млн человек. Специалисты старше 61 года разместили на 25% больше анкет, работу ищут до 500 тыс. пенсионеров.

Интерес пожилых к поиску работы возник после новостей об индексации выплат для работающих пенсионеров. Они смогут выйти из «тени» и официально получать зарплату. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru.

«Спрос на работников старших возрастов будет расти неизбежно, поскольку многие вакансии с низкими заработными платами, неблагоприятными условиями труда и в непрестижных профессиях не прельщают молодежь», — сказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Работодатели в два раза увеличили спрос на пожилых сотрудников. Соискатели пенсионного возраста готовы получать зарплаты ниже средних по стране. Например, женщины ожидают, что им будут платить 50 тыс. рублей, а мужчины — 80 тыс.

Комментарии

9
    • Сергей Верещагин

      Не всё так однозначно.

      С одной стороны, да, пенсионеры вынуждены искать себе работу, так как получаемой пенсии не хватает.

      Но, с другой стороны, здоровье позволяет работать, а не пялиться дома в зомбоящик или перемывать косточки молодежи, сидя во дворе на лавочке.

      Да и сознание того, что я ещё и работать могу, и порой получше молодых, позволяет не чувствовать себя развалиной (это я, например, по себе сужу).

      • Ирина Е
        Специалист

        Приятно чувствовать в себе силы и иметь возможность работать, но хотелось бы уделять больше внимания семье - внуки растут без бабушек и дедушек. А как же повсеместно декларируемые традиционные семейные ценности?

        • Сергей Верещагин

          А кто сказал, что внуков обязательно должны воспитывать дедушки и бабушки?

          А если они в другом городе, или в другой стране?

          Забывать друг друга не стоит, это верно. И видеться, что с внуками, что с детьми, хорошо бы почаще.

          А насчет воспитания, тут готовых универсальных рецептов на все случаи жизни не было, как сто лет назад, нет сейчас, и не будет никогда.

          • Ирина Е
            Специалист

            А кто сказал, что внуков обязательно должны воспитывать дедушки и бабушки?

            Детей должны воспитывать родители - это нормально, чего тут обсуждать? Но им тоже требуется помощь, которую не все из старшего поколения могут оказать в силу отдалённого проживания или постоянной занятости на работе.

            • Сергей Верещагин

              Кому требуется, кому нет. И далеко не всегда ОВЦУ (особо важные ценные указания) со стороны дедушек и бабушек по поводу воспитания молодежи родители должны исполнять.

              Нет универсальных рецептов воспитания. НУ НЕТ, И ВСЁ!!!

              • Ирина Е
                Специалист

                Какие советы? Просто иногда посидеть с ребенком, или отвести первоклашку в школу/на секцию, посетить родительское собрание вместо вечно работающих родителей... мало ли...

              • аноним 26042016
                Главный бухгалтер

                воспитывать должны родители. а бабушки-дедушки баловать должны. я, как бабушка, именно так и поступаю. и все довольны)))

  • bogdanovv

    сейчас такие дети пошли, что уж лучше на работу, чем с ними сидеть)