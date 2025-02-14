Пожилые начали искать работу после индексации пенсий

В 2024 году число соискателей пожилого и предпенсионного возраста выросло на 13%, до 2,9 млн человек. Специалисты старше 61 года разместили на 25% больше анкет, работу ищут до 500 тыс. пенсионеров.
Интерес пожилых к поиску работы возник после новостей об индексации выплат для работающих пенсионеров. Они смогут выйти из «тени» и официально получать зарплату. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru.
«Спрос на работников старших возрастов будет расти неизбежно, поскольку многие вакансии с низкими заработными платами, неблагоприятными условиями труда и в непрестижных профессиях не прельщают молодежь», — сказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Работодатели в два раза увеличили спрос на пожилых сотрудников. Соискатели пенсионного возраста готовы получать зарплаты ниже средних по стране. Например, женщины ожидают, что им будут платить 50 тыс. рублей, а мужчины — 80 тыс.
Комментарии9
Довольно грустная новость
Не всё так однозначно.
С одной стороны, да, пенсионеры вынуждены искать себе работу, так как получаемой пенсии не хватает.
Но, с другой стороны, здоровье позволяет работать, а не пялиться дома в зомбоящик или перемывать косточки молодежи, сидя во дворе на лавочке.
Да и сознание того, что я ещё и работать могу, и порой получше молодых, позволяет не чувствовать себя развалиной (это я, например, по себе сужу).
Приятно чувствовать в себе силы и иметь возможность работать, но хотелось бы уделять больше внимания семье - внуки растут без бабушек и дедушек. А как же повсеместно декларируемые традиционные семейные ценности?
А кто сказал, что внуков обязательно должны воспитывать дедушки и бабушки?
А если они в другом городе, или в другой стране?
Забывать друг друга не стоит, это верно. И видеться, что с внуками, что с детьми, хорошо бы почаще.
А насчет воспитания, тут готовых универсальных рецептов на все случаи жизни не было, как сто лет назад, нет сейчас, и не будет никогда.
Детей должны воспитывать родители - это нормально, чего тут обсуждать? Но им тоже требуется помощь, которую не все из старшего поколения могут оказать в силу отдалённого проживания или постоянной занятости на работе.
Кому требуется, кому нет. И далеко не всегда ОВЦУ (особо важные ценные указания) со стороны дедушек и бабушек по поводу воспитания молодежи родители должны исполнять.
Нет универсальных рецептов воспитания. НУ НЕТ, И ВСЁ!!!
Какие советы? Просто иногда посидеть с ребенком, или отвести первоклашку в школу/на секцию, посетить родительское собрание вместо вечно работающих родителей... мало ли...
воспитывать должны родители. а бабушки-дедушки баловать должны. я, как бабушка, именно так и поступаю. и все довольны)))
сейчас такие дети пошли, что уж лучше на работу, чем с ними сидеть)