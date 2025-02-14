Пожилые начали искать работу после индексации пенсий

Спрос на сотрудников пенсионного возраста вырос в два раза. Почти 500 тысяч россиян старше 61 года ищут работу.

В 2024 году число соискателей пожилого и предпенсионного возраста выросло на 13%, до 2,9 млн человек. Специалисты старше 61 года разместили на 25% больше анкет, работу ищут до 500 тыс. пенсионеров.

Интерес пожилых к поиску работы возник после новостей об индексации выплат для работающих пенсионеров. Они смогут выйти из «тени» и официально получать зарплату. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru.

«Спрос на работников старших возрастов будет расти неизбежно, поскольку многие вакансии с низкими заработными платами, неблагоприятными условиями труда и в непрестижных профессиях не прельщают молодежь», — сказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Работодатели в два раза увеличили спрос на пожилых сотрудников. Соискатели пенсионного возраста готовы получать зарплаты ниже средних по стране. Например, женщины ожидают, что им будут платить 50 тыс. рублей, а мужчины — 80 тыс.