Еще больше компаний смогут пользоваться налоговыми льготами на Курилах

После того как ограничения будут сняты, в регионе запустят 16 новых инвестпроектов.

В Госдуму внесли правительственный законопроект, по которому разрешат применять налоговые льготы компаниям, зарегистрированным на Курильский островах до 1 января 2022 года.

Изменения внесут в п. 1 ст. 246.3 НК, отменив запрет на применение налоговых преференций новыми юрлицами, которые были созданы компаниями «владеющими прямо или косвенно не менее чем 50% доли участия в другом участнике, ранее утратившем право на освобождение».

Кроме того, НК дополнят нормами, по которым инвестиционные проекты на Курилах должны соответствовать критериям Правительства и получить одобрение президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

«Принятие законопроекта будет способствовать реализации на территории Курильских островов ряда новых инвестиционных проектов в сферах туризма, рекреации, рыбопереработки и других, увеличению темпа прироста инвестиций и повышению показателей экономического развития», — сказано в пояснительной записке.

Ожидается, что отмена ограничений позволит запустить 16 новых инвестиционных проектов объемом 12,4 млрд рублей. В регионе создадут 400 новых рабочих мест.

Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц после официальной публикации, но не раньше первого числа очередного периода по налогу на прибыль.