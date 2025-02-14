Хакеры в 2024 году атаковали бизнес каждую неделю

Средняя продолжительность DoS-атаки выросла в шесть раз, до 10 часов. За год на одну компанию пришлось около 50 попыток взлома.

В 2024 году на одну российскую компанию в среднем пришлось около 50 DDoS-атак. Организации отразили 112 171 вмешательств. На второе полугодие пришлось большинство атак — 80, 7 тыс.

Мощность хакерских атак выросла на 65% — с 0,69 до 1,14 Тбит/с, а продолжительность увеличилась в шесть раз. Средняя длительность DDoS-атаки составила 10 часов, пишут «Ведомости».

Одной из крупнейших кибератак года стал взлом ГАС «Правосудие». Хакеры поучили доступ к серверам системы и уничтожили значительное количество правовой информации. Ресурс не работал около месяца.