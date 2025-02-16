У стран ЕАЭС будет единый организованный рынок ценных бумаг

Главы правительств государств Евразийского экономического союза подписали Соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в рамках ЕАЭС.

Тем самым сделан шаг к созданию в Союзе единого биржевого пространства.

Соглашение призвано обеспечить свободу эмиссионных и торговых операций с ценными бумагами (акциями и облигациями), условия для роста ликвидности биржевых рынков, укрепление торгового и инвестиционного сотрудничества.

Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бахыт Султанов отметил, что предмет Соглашения — обеспечение трансграничного допуска ценных бумаг, гармонизация процедур по взаимному признанию их выпусков и допуску на биржи стран Союза.

«Отличительной особенностью трансграничного допуска ценных бумаг является то, что к размещению, в том числе параллельному (одновременному на нескольких биржах), и обращению на организованных торгах, проводимых в одном государстве ЕАЭС, допускаются ценные бумаги эмитентов другой страны-участницы», – подчеркнул министр ЕЭК.

Биржа дает возможность трансграничного допуска к ценным бумагам при соблюдении ряда условий:

регистрация эмиссии должна быть проведена в соответствии с законодательством страны, где зарегистрирован эмитент;

выпуск ценных бумаг необходимо внести в котировальный список высшей категории на бирже этой страны. В него включаются только те ценные бумаги, которые соответствуют самым строгим требованиям, установленным биржей для допуска к размещению и обращению на организованных торгах.

Взаимное признание эмиссий ценных бумаг обеспечит возможность для увеличения ликвидности на биржах государств ЕАЭС.

Размещение эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных уполномоченным органом, производится по единой спецификации на любой биржевой площадке, что позволяет существенно снизить затраты на регистрацию выпуска и отчет об эмиссии.

«Результатом реализации Соглашения станет обеспечение возможности для свободного движения капитала, повышение инвестиционной активности, увеличение объемов биржевой торговли ценными бумагами и развитие финансовых рынков государств Союза», – подытожил Бахыт Султанов.

Подписанное Соглашение направлено в страны ЕАЭС для прохождения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.