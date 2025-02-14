Налоговики рекомендуют бизнесу до 3 марта свериться по имуществу

Во 2 квартале 2025 года налоговики произведут расчет имущественных налогов организациям за 2024 год.

В связи с этим до 3 марта юрлицам необходимо обратиться в налоговый орган по месту учета для проведения сверки сведений о налогооблагаемом имуществе, сообщает региональное УФНС.

Организация ставится и снимается с учета в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и недвижимости, включая земельные участки, на основании сведений от ГАИ, Гостехнадзора, ГИМС МЧС, Росморречфлота, Росавиации и Росреестра.

При проведении сверки компания получит выписку из ЕГРН об объектах налогообложения.

Если будут расхождения, налоговики направят запрос в ведомство, ответственное за ведение госреестров, кадастров, регистров. О результатах сверки и внесенных изменениях в реестр организацию проинформируют дополнительно.

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