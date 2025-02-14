Предприниматели просят Минфин обнулить НДС для охранников и уборщиков

Президент «Опоры России» Александр Калинин отправил письмо главе Минфина Антону Силуанову с предложением обнулить НДС для предпринимателей, которые оказывают охранные и клининговые услуги.
Бизнес-сообщество просит расширить эксперимент по обелению отраслей и включить в него с 2025 года клининговые компании и частные охранные предприятия ЧОП. Об этом пишут «Ведомости».
Также «Опора России» предлагает установить для малого и среднего бизнеса из сферы клининга и охранных услуг льготы по страховым взносам. Предприниматели смогут платить взносы по ставке 15% при численности сотрудников до 1,5 тыс. человек.
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