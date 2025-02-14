Декларация по УСН

В титульном листе декларации УСН теперь нужно указывать идентификатор МЧД

Сдавать декларацию по УСН за 2024 год нужно по новому формату.

Компании на УСН должны сдать декларацию за 2024 год не позднее 25 марта 2025 года, а ИП — до 25 апреля.

У декларации есть новая форма, которую утвердили приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813. На титульном листе появилась строка «Объект налогообложения». Если бизнес применяет УСН «Доходы», то там нужно проставить цифру 1, а если «Доходы минус расходы» — цифру 2.

В поле с реквизитами доверенности нужно указать уникальный идентификатор GUID. Если вы работаете через оператора ТКС, то информацию об МЧД нужно внести заранее, чтобы система автоматически ввела этот код.

Узнайте больше о том, как заполнить декларацию по УСН за 2024 год. Приходите на мастер-класс «Заполняем декларацию по УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3». Он состоится 6 марта в 11:00 мск!

Мы пошагово разберем алгоритм подготовительной работы, расчета и заполнения декларации УСН при объектах «доходы-расходы» и «доходы» за 2024 год. При этом аудитор расскажет, откуда в 1С берется информация для расчета, в какой последовательности выполнять операции в 1С, а также, что и как проверить в программе.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».

Ждем вас на мастер-классе 6 марта в 11:00 мск!

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