⚡ Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку 21%

Ключевая ставка ЦБ останется без изменений, несмотря на высокую инфляцию.

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Значение держится с 28 октября 2024 года.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению», — сказано на сайте регулятора.

Также ЦБ резко повысил прогноз по инфляции с 4,5-5% до 7-8%.

На следующих заседаниях совет директоров ЦБ снова оценит целесообразность повышения ключевой ставки. Цель регулятора — достичь значения инфляции в 4%.

Недавно мы писали, что депутаты предложили Центробанку согласовывать решения по ключевой ставке с Госдумой. Это нужно делать, если ставка повышается более чем на 100 базисных пунктов или же когда рост ставки превышает полуторное значение инфляции за предыдущий год.