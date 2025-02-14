🏡 Кто отапливает дом электричеством, будет меньше платить за него, раз газа пока нет

Сезонные коэффициенты к диапазонам дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения предложено распространить на индивидуальные дома с электроотоплением в негазифицированных населенных пунктах всех регионов РФ, независимо от общего уровня их газификации.

Такое предложение сформулировано по итогам совещания по вопросам корректировки диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию, которое прошло в комитете Госдумы по энергетике.

Как отметил председатель комитета Николай Шульгинов, изначально планировали рассмотреть практику применения диапазонов по окончании зимнего отопительного сезона.

«Но обращения граждан, волной поступающие в адрес депутатов Государственной Думы в феврале после получения людьми первых платежных квитанций, заставляет нас уже сегодня реагировать на ситуацию. Мы должны совместно с профильными органами исполнительной власти предложить Правительству РФ оперативные шаги, способные скорректировать, видимо, недостаточно взвешенные и просчитанные решения и снизить негативные их эффекты», — заявил Шульгинов.

По информации ФАС, первые данные, полученные после введения с 01.01.2025 дифференцированных тарифов на электроэнергию, показывают определенный положительный эффект с точки зрения сокращения небытового потребления, прежде всего, серого майнинга, и снижения перекрестного потребления.

Механиз диапазонов донастроят, чтобы сделать его эффективным в борьбе с серым майнингом, но не бьющим по гражданам, использующим электроэнергию для отопления жилых домов.

Сейчас в регионах, уровень газификации населения которых менее 5%, по решению региональной исполнительной власти, для проживающих в жилых домах, оборудованных электроотоплением, в январе-апреле 2025 может применяться сезонный коэффициент, не превышающий 1,8 к максимальному значению для первого и второго диапазона объемов потребления электроэнергии.

Но именно критерий показателя газификации оказался слабым звеном – даже в регионах с высоким общим уровнем газификации есть населенные пункты и СНТ, в которых полностью отсутствует газ. Граждане, проживающие там в индивидуальном жилье, вынуждены использовать другие источники энергии, в том числе, электроотопление. Именно оно зачастую выбирается людьми по причине его технологической доступности и экологической эффективности. Оно же было экономически доступным, но принятые Правительством решения отменили этот критерий. Поэтому хотят распространить понижающие коэффициенты на таких потребителей.

Будет разработана методика, по которой сезонные коэффициенты будут применяться более адресно — не к населенным пунктам, а к конкретным домам.