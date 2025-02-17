❗ Для тарифа взносов 7,6% в обрабатывающем производстве важен код ОКВЭД с точностью до подкласса

Для малого и среднего бизнеса, осуществляющего виды деятельности, входящие в раздел «C» «Обрабатывающие производства» ОКВЭД2, предусмотрены пониженные взносы 7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ. Для льготы есть условия, одно из которых – основной код ОКВЭД.

Он должен входить в перечень, утвержденный распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.

Виды деятельности в перечне определены на уровне подкласса иерархического метода классификации и последовательного метода кодирования, предусмотренного ОКВЭД2.

Соответственно, все входящие в определенный подкласс группы, подгруппы и виды деятельности по ОКВЭД2 также относятся к перечню.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 12.02.2025 № БС-4-11/1279@.

Таким образом, если у малого бизнеса в ЕГРЮЛ или ЕГРИП основным видом деятельности указан вид, который относится к подклассу ОКВЭД2, утвержденному распоряжением Правительства, то такой бизнес вправе применять с 01.01.2025 пониженный тариф взносов 7,6%.

При этом доля доходов от такой деятельности должна быть не менее 70%.

Ранее Минфин пояснял, что права на взносы 7,6% нет у химического бизнеса, в полиграфии и торговле.