❗ Для тарифа взносов 7,6% в обрабатывающем производстве важен код ОКВЭД с точностью до подкласса

Он должен входить в перечень, утвержденный распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.
Виды деятельности в перечне определены на уровне подкласса иерархического метода классификации и последовательного метода кодирования, предусмотренного ОКВЭД2.
Соответственно, все входящие в определенный подкласс группы, подгруппы и виды деятельности по ОКВЭД2 также относятся к перечню.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 12.02.2025 № БС-4-11/1279@.
Таким образом, если у малого бизнеса в ЕГРЮЛ или ЕГРИП основным видом деятельности указан вид, который относится к подклассу ОКВЭД2, утвержденному распоряжением Правительства, то такой бизнес вправе применять с 01.01.2025 пониженный тариф взносов 7,6%.
При этом доля доходов от такой деятельности должна быть не менее 70%.
Ранее Минфин пояснял, что права на взносы 7,6% нет у химического бизнеса, в полиграфии и торговле.
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