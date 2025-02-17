Декларация по УСН

Налоговики озвучили три ошибки бизнеса в декларации по УСН

С отчета за 2024 год надо сдавать декларацию по УСН новой формы. Срок сдачи: организации – до 25.03.2025, ИП – до 25.04.2025.

Региональные налоговики озвучили самые частые ошибки, которые бизнес допускает при заполнении декларации по УСН:

1. Не указывается применяемая налоговая ставка.

2. Сумма полученных доходов отражается не нарастающим итогом.

3. Заполняются листы, несоответствующие выбранным объектам налогообложения. Так, налогоплательщики с объектом «доходы минус расходы» должны отражать всю информацию в разделах 1.2 и 2.2, с объектом «доходы» – в разделе 1.1 и 2.1.1.

Новая форма декларации утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813. На титульном листе появилась строка «Объект налогообложения». Также на титульном листе теперь нужно указывать идентификатор МЧД (GUID).

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