Налоговики озвучили три ошибки бизнеса в декларации по УСН

Региональные налоговики озвучили самые частые ошибки, которые бизнес допускает при заполнении декларации по УСН:
1. Не указывается применяемая налоговая ставка.
2. Сумма полученных доходов отражается не нарастающим итогом.
3. Заполняются листы, несоответствующие выбранным объектам налогообложения. Так, налогоплательщики с объектом «доходы минус расходы» должны отражать всю информацию в разделах 1.2 и 2.2, с объектом «доходы» – в разделе 1.1 и 2.1.1.
Новая форма декларации утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813. На титульном листе появилась строка «Объект налогообложения». Также на титульном листе теперь нужно указывать идентификатор МЧД (GUID).
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