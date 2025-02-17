Когда селлеры на УСН учитывают доход

Датой получения доходов при УСН признается день поступления денег на счета в банках или в кассу, получения иного имущества (работ, услуг), а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом.

При торговле через маркетплейс дате получения дохода при УСН будет соответствовать дата возникновения права распоряжаться полученными доходами.

Об этом сообщает Минфин в письме от 06.12.2024 № 03-11-11/123325.

При этом Минфин не уточняет, что он вкладывает в понятие возникновения права распоряжаться деньгами – поступление денег на расчетный счет или отражение продаже в личном кабинете маркетплейса.