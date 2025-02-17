Когда при ж/д перевозках импортных товаров по РФ можно применять ставку НДС 0%

Транспортно-экспедиционные услуги при организации и осуществлении ж/д перевозок облагаются НДС по ставке 0%, если идет ж/д перевозка груза, который прибыл либо в порт, либо на пограничную станцию, расположенные в РФ.
Об этом сообщает Минфин в письме от 27.09.2024 № 03-07-08/93489.
Если же ж/д перевозка идет от станций отправления, не являющихся портами или пограничными станциями, расположенными на территории РФ, то ставку НДС 0% применять нельзя.
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