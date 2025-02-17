Перевозчики сгенерировали на 193% больше электронных транспортных документов

В третьем квартале 2024 года компании выпустили больше всего электронных накладных и путевых листов.

По итогам 2024 года число сгенерированных QR-кодов в сервисе «Сфера Перевозки» выросло на 193% по сравнению с 2023 годом. Об этом сказано в исследовании СберКорус. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Больше всего электронных транспортных документов выпустили в третьем квартале 2024 года: 25% от общего объема.

Самый популярный документ у участников рынка грузоперевозок — электронная транспортная накладная (ЭТрН). Их объем в 2024 году составил 60% от общего числа транспортных документов, которые выпустили через ГИС ЭПД.

На втором месте — электронные путевые листы (ЭПЛ), их объем составил 17% от общего трафика, что в 14 раз превышает показатель 2023 года.

Сервис «Сфера Перевозки» позволяет вести учет и автоматизировать логистических процессы в любых пассажирских и грузоперевозках, обмениваться перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП).