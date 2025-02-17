Какие изменения надо учесть при работе со страховыми взносами в 2025 году

Сегодня, 17 февраля, крайний срок уплаты страховых взносов по производственному травматизму за январь 2025 года. Что изменилось в расчете всех видов страховых взносов и как теперь с ними работать — рассказываем в обновленном курсе повышения квалификации «Страховые взносы в 2025 году».

С 1 января 2025 года увеличилась предельная база по взносам — 2 759 000 рублей. Теперь пониженный тариф 15% для МСП применяется для выплат сверх 1,5 МРОТ вместо 1 МРОТ (ст. 2 Закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ), появился пониженный тариф 7,6% с выплат сверх 1,5 МРОТ в месяц для МСП с основным видом деятельности «Обрабатывающие производства» (п. 2.5, п. 13.2 ст. 427 НК).

В расчет по страховым взносам (РСВ) внесли изменения (приказ ФНС России от 13.09.2024 № ЕД-7-11/739@). Так, в подраздел 3.2.1 раздела 3 ввели графу 141 (приложение 6 к приказу). В ней нужно отражать выплаты по гражданско-правовым договорам. В целом же для основной массы страхователей изменения больше технические — заменили штрихкоды.

И это только основные нововведения, чтобы в 2025 году вы правильно рассчитывали и уплачивали страховые взносы, не получали штрафы и претензии от налоговой и СФР, мы собрали всю актуальную информацию с разборами и подробными инструкциями в обновленной программе курса повышения квалификации «Страховые взносы в 2025 году».

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