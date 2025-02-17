Visa и Mastercard могут уже скоро вернуться в Россию

Возвращение на рынок платежных систем Visa и Mastercard не будет легким. Им придется конкурировать с Национальной системой платежных карт.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в Россию. Они будут снова предлагать свои услуги.

«Они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам. Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность», — сказал Аксаков.

Visa и Mastercard будут нужны россиянам для отправки платежей в Европу и США, однако их возвращение на рынок не будет простым, поскольку клиенты банков уже переключились на отечественную платежную систему.